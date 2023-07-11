Киров обещают очистить от мусора и грязи, оставшихся после ливней, за двое суток

Уборки ждут и проезжие части, и тротуары, и ливневки. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается уборка после ливней. Дожди не прекращались полдня: за понедельник в городе выпало 80% месячной нормы осадков.

Сейчас «Гордормостстрой» (ГДМС) вывел на улицы 10 «звеньев» - бригад со спецтехникой. Сначала они работают в низинах, где скапливалась вода. Плюсом чистят ливневки, дождевые решетки и колодцы, пескоуловители.

Проезжие части дорог нужно очистить от мусора и грунтовых наносов, а тротуары - от песка и веток. После уборки все участки дорог обещают промыть, используя спецмашины.

Параллельно составляют перечень мест, где вымыло брусчатку, а поверхности были повреждены потоками воды, включая лестницы.

- Очистку городских улиц от мусора и грязи после дождей планируют провести в течение ближайших двух суток, - заверяют в администрации Кирова.