Кировский «дорожный миллиард» заинтересовал другие регионы РФ

Чиновники рассказали об итогах двухдневного семинара для экспертов-дорожников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Программа «Дорожный миллиард» заинтересовала экспертов из других регионов России. Об этом правительство Кировской области сообщает по итогам двухдневного всероссийского семинара, прошедшего в Кирове.

По словам губернатора Соколова, «Росавтодор» и минтранспорта России видят этот опыт и транслируют на всю страну.

Глава региона также отметил, что у нас действительно запущенная дорожная сеть, а муниципальные дороги во многом не устроены. Но власти планируют изменить ситуацию благодаря пятилетней программе (за те же деньги обещают сделать на четверть больше ремонтов) и тому же «Дорожному миллиарду».

- Нужно сделать рывок к тому, чтобы все было устроено, - заключил губернатор.