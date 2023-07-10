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НовостиОбщество10 июля 2023 13:30

Кировский «дорожный миллиард» заинтересовал другие регионы РФ

По словам властей, «Росавтодор» и минтранспорта готовы транслировать этот опыт на всю страну
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Чиновники рассказали об итогах двухдневного семинара для экспертов-дорожников

Чиновники рассказали об итогах двухдневного семинара для экспертов-дорожников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Программа «Дорожный миллиард» заинтересовала экспертов из других регионов России. Об этом правительство Кировской области сообщает по итогам двухдневного всероссийского семинара, прошедшего в Кирове.

По словам губернатора Соколова, «Росавтодор» и минтранспорта России видят этот опыт и транслируют на всю страну.

Глава региона также отметил, что у нас действительно запущенная дорожная сеть, а муниципальные дороги во многом не устроены. Но власти планируют изменить ситуацию благодаря пятилетней программе (за те же деньги обещают сделать на четверть больше ремонтов) и тому же «Дорожному миллиарду».

- Нужно сделать рывок к тому, чтобы все было устроено, - заключил губернатор.