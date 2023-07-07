Спасатели рассказали, почему в Вятке тонут дети

Смерти произошли на диких (необорудованных) пляжах
Фото: Иван МАКЕЕВ
С начала купального сезона в Кировской области утонули четверо несовершеннолетних.
Два подростка утонули в Слободском. 8-летняя девочка погибла, купаясь в Орловском районе, еще одного ребенка там же успели спасти. 14-летняя девочка утонула в Оричевском районе.
По данным ГУ МЧС России по Кировской области, все эти смерти произошли на диких (необорудованных) пляжах. Как правило, трагедии связаны с «ловушками» в реках - ямами у песчаных кос.
- Течение на песчаных отмелях и косах меняется, местами начинаются круговороты, - поясняют в МЧС. - Рядом с косой возникают ямы и омуты. В солнечный день их почти не видно. Человек, шедший по мелководью, может неожиданно провалиться на глубину, запаниковать и захлебнуться.
Список оборудованных мест отдыха у воды в черте Кирова можно найти здесь.