Спасатели рассказали, почему в Вятке тонут дети

Смерти произошли на диких (необорудованных) пляжах Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала купального сезона в Кировской области утонули четверо несовершеннолетних.

Два подростка утонули в Слободском. 8-летняя девочка погибла, купаясь в Орловском районе, еще одного ребенка там же успели спасти. 14-летняя девочка утонула в Оричевском районе.

По данным ГУ МЧС России по Кировской области, все эти смерти произошли на диких (необорудованных) пляжах. Как правило, трагедии связаны с «ловушками» в реках - ямами у песчаных кос.

- Течение на песчаных отмелях и косах меняется, местами начинаются круговороты, - поясняют в МЧС. - Рядом с косой возникают ямы и омуты. В солнечный день их почти не видно. Человек, шедший по мелководью, может неожиданно провалиться на глубину, запаниковать и захлебнуться.

Список оборудованных мест отдыха у воды в черте Кирова можно найти здесь.