В Кировской области два мальчика утонули в Вятке

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА
В Слободском утонули два подростка. Подробности сообщили в областном УМВД.
Трагедия произошла 27 июня около 18 часов. В полицию поступило сообщение: два подростка пропали во время отдыха на Вятке. Как удалось установить, на пляже отдыхала компания детей. В какой-то момент начал тонуть 13-летний мальчик. Ему попытался помочь другой, 14-летний подросток. Оба скрылись под водой на глазах очевидцев.
Тела детей нашли неподалеку от места купания. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Следком начал проверку по факту трагедии.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.
Кировчан просят не оставлять детей на водоемах без присмотра родителей. Дети не должны также купаться в незнакомых и необорудованных местах.