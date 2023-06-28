В Кировской области два мальчика утонули в Вятке

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Слободском утонули два подростка. Подробности сообщили в областном УМВД.

Трагедия произошла 27 июня около 18 часов. В полицию поступило сообщение: два подростка пропали во время отдыха на Вятке. Как удалось установить, на пляже отдыхала компания детей. В какой-то момент начал тонуть 13-летний мальчик. Ему попытался помочь другой, 14-летний подросток. Оба скрылись под водой на глазах очевидцев.

Тела детей нашли неподалеку от места купания. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Следком начал проверку по факту трагедии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Кировчан просят не оставлять детей на водоемах без присмотра родителей. Дети не должны также купаться в незнакомых и необорудованных местах.