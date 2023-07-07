23 пляжа и 38 мест отдыха у воды откроют в Кировской области

61 место отдыха оборудуют в Кировской области: 23 пляжа, где можно купаться и 38 площадок, где купание запрещено.

14 пляжей уже открыты в Кирове, а также в Афанасьевском, Верхнекамском, Пижанском округах, Белохолуницком, Вятскополянском, Омутнинском, Советском, Яранском, Кильмезском районах, в Вятских Полянах, Чепецке и Слободском. Еще 7 пляжей откроют со дня на день, - заверяют в правительстве Кировской области. Из точек, где нельзя купаться, уже готова 31, оставшиеся 7 откроют позднее.

- Запрет на купание устанавливается по веским основаниям, - комментируют в управлении защиты населения и территорий. - Или вода не соответствует гигиеническим нормативам, или дно имеет крутые перепады, глубокие ямы, коряги, стекла. Убедительная просьба купаться только в отведенных местах, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра у водных объектов, разъяснять детям правила поведения на воде.

В Кирове на сегодняшний день организованно пять мест отдыха у воды: у реки Вятки (Свердлова, 2а, Коммуны, 1 в Нововятском районе, в районе Старого моста, у Филейского затона и в поселке Дороничи).

Во всех муниципалитетах при школах открывают «родительские патрули». Их участники следят за местами отдыха и не пускают детей купаться в опасных водоемах. К примеру, в Чепецке представители школ по очереди дежурят у воды.