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НовостиОбщество29 июня 2023 14:53

Роспотребнадзор назвал кировские водоемы с небезопасной водой

Вода у двух пляжей в Кировской области небезопасна
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Требованиям не соответствует вода в Нагорске и Климовке

Требованиям не соответствует вода в Нагорске и Климовке

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В июне 2023 года управление Роспотребнадзора по Кировской области проверило 257 проб воды из мест купания. В двух случаях вода оказалась небезопасной:

- проба из Вятки (Нагорск, переулок Калинина) не соответствует санитарно-химическим и микробиологическим показателям;

- проба из пруда (поселок Климовка Белохолуницкого района) не соответствует нормативам по паразитологическим показателям.

Эксперты не рекомендуют купаться в указанных водоемах.