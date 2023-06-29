Роспотребнадзор назвал кировские водоемы с небезопасной водой

Требованиям не соответствует вода в Нагорске и Климовке Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В июне 2023 года управление Роспотребнадзора по Кировской области проверило 257 проб воды из мест купания. В двух случаях вода оказалась небезопасной:

- проба из Вятки (Нагорск, переулок Калинина) не соответствует санитарно-химическим и микробиологическим показателям;

- проба из пруда (поселок Климовка Белохолуницкого района) не соответствует нормативам по паразитологическим показателям.

Эксперты не рекомендуют купаться в указанных водоемах.