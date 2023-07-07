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НовостиПроисшествия7 июля 2023 6:11

Охотники ищут медведя, напугавшего мотоциклиста на лесной дороге в Кировской области

Поведение животного было нетипичным
Петр МАКСИМОВ
ЧП случилось в Яранском районе

ЧП случилось в Яранском районе

Фото: Павел КЛОКОВ

На днях около деревни Демино Яранского района медведь вышел навстречу мотоциклисту на лесной дороге.

Поведение животного было нетипичным, - сообщают в министерстве охраны окружающей среды Кировской области. На место ЧП выехали полицейские и охотинспектор. Принято решение о «регулировании животного» - вероятно, о добыче медведя. Охотники уже ищут этого медведя.

Напомним, недавно в Яранском районе медведь напал на 60-летнюю женщину, собиравшую ягоды. У нее диагностировали ссадины на шее, кровоподтеки и раны в области передней брюшной стенки и правого бедра. Сейчас угрозы ее жизни уже нет.

Кроме того, в регионе участились ДТП с дикими животными.