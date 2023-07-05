В ДТП с лосем пострадали трое кировчан, в том числе 8-летняя девочка

ДТП случилось в Кикнурском районе. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Во вторник, 4 июля, в Кикнурском районе случилось ДТП с пострадавшими. Авария произошла в темное время суток.

По предварительным данным Госавтоинспекции, около 23 часов на 73-м километре дороги Яранск - Кикнур - граница с Нижегородской областью 42-летний мужчина на автомобиле «Хендай» сбил лося.

Три человека получили травмы: 8-летняя девочка, а также женщины 44 и 45 лет.

Это уже далеко не первая авария с дикими животными в нынешнем сезоне.