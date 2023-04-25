В Кирове на Южном обходе иномарка сбила лося: есть пострадавшие

Иномарка сбила лося, внезапно выскочившего на проезжую часть. Фото: ГИБДД Кировской области

Как сообщает областная Госавтоинспекция, авария произошла сегодня, 25 апреля, в 10.30. На 15 км Южного обхода «Хенде Гетц» сбил лося, внезапно выскочившего на проезжую часть. В результате аварии пострадали водитель иномарки и его пассажирка. О судьбе дикого животного не сообщается.

По факту аварии проводится проверка. Все причины и условия совершения ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение по трассе частично ограничено.

- При движении по загородным трассам автомобилистам следует соблюдать скоростной режим, обращать внимание на дорожные знаки, в том числе информирующие о возможном появлении диких животных, - добавили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что в конце 2022 года на Южном обходе установили защитную сетку, препятствующую выходу диких животных на проезжую часть.

Ранее мы также сообщали, что кировчан предупреждают о появлении лосей на дорогах.