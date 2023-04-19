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НовостиОбщество19 апреля 2023 10:32

Кировчан предупреждают о появлении лосей на дорогах

Водителей просят соблюдать меры предосторожности
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Особенно осторожными необходимо быть на дорогах, проходящих через лесные массивы.

Особенно осторожными необходимо быть на дорогах, проходящих через лесные массивы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщили в региональном Минприроды, активность диких животных увеличивается после схода снега, они чаще выходят на дорогу. Вероятность столкновения возрастает в темное время суток - перед рассветом и в течение пары часов после заката.

Водителей просят соблюдать меры предосторожности, особенно на участках, обозначенных специальными знаками, и на дорогах, проходящих через лесные массивы. Животное часто может выскочить внезапно, поэтому стоит соблюдать соответствующий скоростной режим - не более 70 км/ч.

- Необходимо помнить, что вслед за одним лосем могут появиться другие животные. Если на дороге или обочине замечен лось, необходимо по возможности медленно остановиться, включить аварийную сигнализацию и продолжать движение только после ухода животного с дороги, - напомнили в Минприроды.

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