Кировчан предупреждают о появлении лосей на дорогах

Особенно осторожными необходимо быть на дорогах, проходящих через лесные массивы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщили в региональном Минприроды, активность диких животных увеличивается после схода снега, они чаще выходят на дорогу. Вероятность столкновения возрастает в темное время суток - перед рассветом и в течение пары часов после заката.

Водителей просят соблюдать меры предосторожности, особенно на участках, обозначенных специальными знаками, и на дорогах, проходящих через лесные массивы. Животное часто может выскочить внезапно, поэтому стоит соблюдать соответствующий скоростной режим - не более 70 км/ч.

- Необходимо помнить, что вслед за одним лосем могут появиться другие животные. Если на дороге или обочине замечен лось, необходимо по возможности медленно остановиться, включить аварийную сигнализацию и продолжать движение только после ухода животного с дороги, - напомнили в Минприроды.

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