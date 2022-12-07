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НовостиОбщество7 декабря 2022 7:32

В Кирове установили защитную сетку от лосей на Южном обходе

Высота ограждения - 2,5 метра, протяженность - 3 километра
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Защитная сетка не позволит диким животным выйти на дорогу.

Защитная сетка не позволит диким животным выйти на дорогу.

Фото: Павел КЛОКОВ

В Кирове на Южном обходе установили ограждение, препятствующее выходу диких животных на дорогу. Об этом сообщает областное Минприроды.

Напомним, идея установить защитную сетку у властей региона появилась еще в начале августа уходящего года. Все из-за увеличения количества ДТП с дикими животными, в основном - лосями. По данным Минприроды, на участке только за 2022 год случилось три аварии с участием лосей.

Протяженность огражденного участка составляет три километра. Конструкция представляет собой вкопанные в землю столбы с закрепленной на них сеткой. Высота ограждения - 2,5 метра.

- По оценкам специалистов установка ограждения сохранит здоровье и жизни людей и диких животных и предотвратит имущественный ущерб владельцам транспортных средств, - прокомментировали в министерстве.