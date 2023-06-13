В Советском районе ребенок пострадал в ДТП с участием лося

Авария произошла на дороге «Киров - Советск - Яранск». Фото: ГИБДД Кировской области

В Советском районе иномарка сбила лося. Подробности сообщает ГИБДД по Кировской области.

Авария произошла 12 июня в 00.25. На 106 км дороги «Киров - Советск - Яранск» автомобиль «Шкода Рапид» сбил лося, вышедшего на проезжую часть. В результате пострадали две пассажирки - 32-летняя женщина и 8-летняя девочка. Сам водитель не получил никаких травм.

Всего за минувшие дни с 9 по 12 июня на дорогах Кировской области произошло 12 ДТП, в которых пострадал 21 человек. Погибших нет.