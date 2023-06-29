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НовостиПроисшествия29 июня 2023 14:41

Раны бедра и брюшной стенки: медведь напал на женщину, собиравшую ягоды

Медики наложили швы жительнице Яранского района, на которую напал медведь
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы ее жизни и здоровью нет. Фото: минздрав Кировской области

Состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы ее жизни и здоровью нет. Фото: минздрав Кировской области

Медики рассказали, какие травмы получила жительница Яранского района при нападении медведя.

- У женщины диагностированы ссадины в области шеи, кровоподтеки и раны в области передней брюшной стенки и правого бедра, - сообщили на странице Яранской ЦРБ ВКонтакте. - Специалисты провели всю необходимую хирургическую обработку ран, наложили несколько швов.

Состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы ее жизни и здоровью нет. Сейчас она наблюдается у хирурга в местной поликлинике.

Напомним, 24 июня 60-летняя женщина отправилась за ягодами. Медведь напал на нее в окрестностях деревни Малые Шалаи. Ее спутник отогнал животное звуками ударов по автомобилю.