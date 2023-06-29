В Яранском районе медведь напал на женщину, собиравшую ягоды

Женщину доставили в больницу с травмами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области на женщину напал медведь. Об этом сообщает газета Яранского района «Отечество».

Происшествие случилось 24 июня. Женщина собирала ягоды в окрестностях деревни Малые Шалаи, когда на нее набросился бурый медведь. Жизнь пострадавшей удалось спасти ее спутнику, который оперативно среагировал на ситуацию. Ему удалось отогнать зверя звуками ударов по своему автомобилю.

К сожалению, женщина все же получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

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