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НовостиПроисшествия29 июня 2023 13:07

В Яранском районе медведь напал на женщину, собиравшую ягоды

Ее спутнику удалось отогнать зверя
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Женщину доставили в больницу с травмами.

Женщину доставили в больницу с травмами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области на женщину напал медведь. Об этом сообщает газета Яранского района «Отечество».

Происшествие случилось 24 июня. Женщина собирала ягоды в окрестностях деревни Малые Шалаи, когда на нее набросился бурый медведь. Жизнь пострадавшей удалось спасти ее спутнику, который оперативно среагировал на ситуацию. Ему удалось отогнать зверя звуками ударов по своему автомобилю.

К сожалению, женщина все же получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее мы также сообщали, что в Слободском под балконом дома обнаружили тело подростка.