Тело нашли под окнами: что случилось с 9-классником, не появившимся на пересдаче

Следком устанавливает обстоятельства произошедшего Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственным управлением СК РФ по Кировской области проводится проверка по факту гибели 9-классника из города Слободского. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - пишут РИА Новости.

В среду, 28 июня, школьник собирался на пересдачу ОГЭ по математике. Однако до пункта сдачи экзамена он не дошел. Тело подростка нашли у дома, где он жил.

По данным из школы, это был спокойный и уравновешенный молодой человек. Семья благополучная, на учете не состояла.

Ранее в Кирово-Чепецке 6-летний мальчик задохнулся в песке, упав на городском пляже. А у пляжа в Слободском в Вятке утонули два подростка.