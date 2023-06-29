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НовостиПроисшествия29 июня 2023 12:45

Тело нашли под окнами: что случилось с 9-классником, не появившимся на пересдаче

Следователи выяснят, как погиб 9-классник из Кировской области
Петр МАКСИМОВ
Следком устанавливает обстоятельства произошедшего

Следком устанавливает обстоятельства произошедшего

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственным управлением СК РФ по Кировской области проводится проверка по факту гибели 9-классника из города Слободского. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - пишут РИА Новости.

В среду, 28 июня, школьник собирался на пересдачу ОГЭ по математике. Однако до пункта сдачи экзамена он не дошел. Тело подростка нашли у дома, где он жил.

По данным из школы, это был спокойный и уравновешенный молодой человек. Семья благополучная, на учете не состояла.

Ранее в Кирово-Чепецке 6-летний мальчик задохнулся в песке, упав на городском пляже. А у пляжа в Слободском в Вятке утонули два подростка.