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НовостиПроисшествия26 мая 2023 13:33

6-летний мальчик в Кировской области задохнулся в песке

Медики не смогли откачать ребенка
Петр МАКСИМОВ
Трагедия произошла на городском пляже

Трагедия произошла на городском пляже

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 25 мая, на пляже в Кирово-Чепецке произошло ЧП. 6-летний мальчик погиб из-за несчастного случая.

Игра с песком закончилась трагически. Мама с сыном пошли загорать на городской пляж, где часто проводили время. Мальчик выкопал большую ямку, упал в нее и «хлебнул» песка. В итоге ребенок задохнулся, - пишет prochepetsk.ru со ссылкой на знакомых семьи.

Мама сразу увидела, что сын задыхается, вовремя среагировала, но сотрудники «скорой» не смогли откачать ребенка.

Ранее мы сообщали о ДТП в Кирове, где пенсионер на «Гранте» сбил троих детей.