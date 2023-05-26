В Кирове сбили трех детей-пешеходов

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове сбили трех детей. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 26 мая в 12 часов. У дома №18 «Лада Гранта» наехала на трех несовершеннолетних пешеходов. В результате дети получили травмы, насколько серьезные - неизвестно. Уточняется, что за рулем машины находился 67-летний мужчина.

По факту аварии проводится проверка. Все причины и условия совершения ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее мы сообщали, что в Кирове на Московской три человека пострадали в ДТП.