В Кирове три человека пострадали в ДТП на Московской

Пострадали оба водителя и один пассажир. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове на Московской произошло серьезное ДТП. Подробности сообщили в Госатоинспекции.

Авария случилась 26 мая в 09.17. У дома №83 по улице Московской столкнулись «Лада Веста» и «Рейндж Ровер». По предварительным данным, пострадали три человека - оба водителя и пассажир «Весты». Степень тяжести их травм неизвестна.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия совершения аварии. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.