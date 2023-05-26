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НовостиПроисшествия26 мая 2023 7:26

В Кирове три человека пострадали в ДТП на Московской

По факту аварии проводится проверка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Пострадали оба водителя и один пассажир. Фото: ГИБДД Кировской области

Пострадали оба водителя и один пассажир. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове на Московской произошло серьезное ДТП. Подробности сообщили в Госатоинспекции.

Авария случилась 26 мая в 09.17. У дома №83 по улице Московской столкнулись «Лада Веста» и «Рейндж Ровер». По предварительным данным, пострадали три человека - оба водителя и пассажир «Весты». Степень тяжести их травм неизвестна.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия совершения аварии. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.