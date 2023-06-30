Поиски идут и днем и ночью: в Кировской области ищут медведя, напавшего на женщину

Кировчан предупреждают об осторожности: в лесу всегда есть вероятность встретить диких животных, поскольку это их естественная среда обитания. Фото: Павел КЛОКОВ

В Кировской области на женщину напал медведь. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ей оказали необходимую помощь.

ПОЛУЧИЛА РАНЫ БЕДРА И БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Инцидент произошел 24 июня. По сообщению газеты Яранского района «Отечество», 60-летняя женщина собирала ягоды в окрестностях деревни Малые Шалаи, когда на нее набросился медведь. От хищника удалось избавиться благодаря спутнику пострадавшей: он оперативно среагировал на ситуацию и отогнал зверя звуками ударов по своему автомобилю.

К счастью, женщина осталась жива, однако получила травмы. Врачи Яранской ЦРБ диагностировали ссадины в области шеи, кровоподтеки и раны в области передней брюшной стенки и правого бедра. Специалисты обработали раны и наложили несколько швов.

Сейчас состояние пострадавшей удовлетворительное, ей ничто не угрожает. Пациентка наблюдается у хирурга в местной поликлинике.

ХИЩНИКА РАЗЫСКИВАЮТ

Инцидентом заинтересовалось министерство охраны окружающей среды Кировской области. Как отчиталось ведомство, районный охотинспектор вместе с председателем Яранского обследовали место происшествия. Никаких следов, указывающих на рану медведя, не нашлось. Специалисты считают, что животное могло воспринять неожиданное появление человека как угрозу и напасть в целях самообороны.

- Министерством принято решение о регулировании данного животного. Необходимые для этого действия уже ведутся. Поиск медведя осуществляется специалистами Яранского общества охотников и рыболовов, для поиска в ночное время применяется тепловизор, - рассказали в ведомстве.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕМ?

Лес - естественная среда обитания диких животных, и при сборе грибов и ягод всегда есть вероятность встречи с ними. Однако помните, что звери и сами стараются избегать людей - в том числе и медведи. Существуют определенные правила, призванные обезопасить себя от этого:

- не ходите по лесу в одиночку;

- двигаясь по лесу, разговаривайте или включайте музыку на телефоне, чтобы обозначить свое присутствие. Это даст зверям возможность заранее покинуть место, в которое вы идете;

- встретившись с медведем, удалитесь от места его обнаружения. Не привлекайте к себе внимания, не поворачивайтесь к нему спиной, не переходите на бег.

Если вы увидели следы животного в населенном пункте или в непосредственной близости от него, сообщите об этом в местную администрацию. В случае обнаружения в поселении самого животного позвоните по номеру 112.