2,7 миллиарда рублей вложат в кировское ЖКХ перед зимой 2023 - 2024

В районах уже переходят к ремонту сетей, чтобы зимой давать тепло без перебоев Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2023 года Кировскую область готовят к отопительному сезону раньше привычных сроков: муниципалитеты - к 1 сентября, ресурсников - к 1 августа.

Сейчас в районах уже переходят от гидравлических испытаний к ремонту сетей и инфраструктуры. Больше внимания уделяют Верхошижемскому, Зуевскому, Слободскому районам и городу Слободскому. Это территории, не получившие паспорта готовности к прошлой зиме вовремя либо имевшие проблемы с отоплением в течение сезона.

По прогнозам министерства энергетики и ЖКХ Кировской области, общий объем вложений в ЖКХ перед предстоящей зимой - 2 миллиарда 721 миллион рублей. Областной бюджет даст 254,7 миллиона, Фонд развития территорий - 1,2 миллиарда, ресурсники - 1,3 миллиарда. Более 60% этих средств уйдет на устранение проблем с водоснабжением.

В Советске, Лузе, Нижнеивкине, Лянгасове реконструируют очистные сооружения, в Кирове - станцию аэрации. В Коминтерне реконструируют достроят очистные сооружения канализации. В Котельниче и Куменском районе котельные готовят к переводу на газ, в Ленинской Искре меняют водопровод.