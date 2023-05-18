В Кирове реконструкцию теплосетей на Преображенской перенесли с 2024 на 2023 год

Всего в 2023 году планируется заменить 55 км труб. Фото: vk.com/t_plus_kirov

В Кирове теплосети на Преображенской заменят в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Т Плюс».

Изначально реконструкция была намечена на 2024 год, однако сроки решили перенести в связи с празднованием 650-летия Кирова. Работы проведут на участке от драмтеатра до улицы Свободы с переходом Карла Маркса.

Всего в межотопительный сезон заменят около 55 км труб. Суммарный объем инвестиций на эти цели - почти два миллиарда рублей.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове досрочно закончат реконструкцию теплосетей на улице Воровского.