В Кирове досрочно завершат реконструкцию теплосетей на улице Воровского

В список улиц, где пройдет реконструкция сетей, вошли улицы Воровского, Азина, Преображенская и другие. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове досрочно проведут реконструкцию теплосетей на Воровского. Об этом сообщает горадминистрация.

Сейчас в областном центре уже идут работы по перекладке трубопровода. Среди крупных объектов - улицы Воровского, Чапаева, Азина, Преображенская, Розы Люксембург, Менделеева. На первом из них планируется завершить реконструкцию в летний период, то есть раньше срока.

Ко Дню города специалисты проведут работы на участке от ЦУМа до улицы Горького. На втором и третьем этапах реконструкция сетей пройдет на улице Воровского у Октябрьского проспекта и на самом их пересечении. Ее обещают выполнить в течение нескольких дней, чтобы не затруднять движение транспорта.

Полный список участков, где пройдут работы, можно посмотреть здесь.