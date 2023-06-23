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НовостиОбщество23 июня 2023 10:25

В Кировской области ремонтируют линии электропередачи и подстанции перед отопительным сезоном

Мероприятия проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Предприятия топливно-энергетического комплекса продолжают подготовку к зиме. Фото: kirovreg.ru

Предприятия топливно-энергетического комплекса продолжают подготовку к зиме. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области предприятия топливно-энергетического комплекса готовятся к отопительному сезону. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках ремонтных программ сетевые компании области в 2023 году привели в порядок 138,84 км линий электропередачи и 490 трансформаторных подстанций. На работы направили 111,9 миллиона рублей.

Реализация проектов продолжится и дальше. Так, в течение года планируются строительство и реконструкция еще 294 км линий передачи и 96 подстанций.

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области создали карту ремонта дорог. Подробности можно узнать здесь.