Кировчане могут потребовать перерасчет оплаты за некачественное отопление и водоснабжение

С начала 2023 года при похолоданиях участились нарушения тепло- и водоснабжения домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанам сделают перерасчет за некачественное снабжение отоплением и водой. Об этом сообщает горадминистрация.

С начала 2023 года при похолоданиях участились нарушения тепло- и водоснабжения домов. Кировчане также стали часто жаловаться на низкую температуру в квартирах. Областное министерство энергетики и ЖКХ сообщает, что собственники и пользователи помещений в соответствии с законом могут требовать уменьшения оплаты за некачественное оказание услуг.

Для этого в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию, где составят акт, в котором зафиксирует нарушения тепло- и водоснабжения. После документ нужно передать в ресурсоснабжающую организацию для получения перерасчета.

Если дом не находится в ведении УК, кировчане могут обратиться напрямую в Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» (горячая вода и отопление) или МУП «Водоканал» (водоснабжение).

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.