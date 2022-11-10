В поселке Ленинская Искра Котельнического района произошли перебои с водой

8 и 9 ноября на сетях устранили четыре утечки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
10 ноября, по сообщению правительство области, сотрудники кировского «Водоканала» обследовали систему водоснабжения в поселке Ленинская Искра.
На днях в населенном пункте из-за дефектов на разводящих сетях водоснабжения произошли перебои с подачей холодного воды. 8 и 9 ноября на сетях устранили четыре утечки. К ночи 9 ноября подача воды возобновилась.
Отметим, что в 2022 году из областного бюджета выделялись средства на замену магистрального водопровода и водопровода от ввода в поселок до Дома культуры. Все работы успешно завершились.
В 2023 году начнется перекладка разводящих сетей водоснабжения в поселке. Средства выделяются из областного бюджета.
Местная администрация готова подвозить воду жителям. Чтобы подать заявку, необходимо позвонить в ЕДДС Котельнического района (83342) 4-34-72.