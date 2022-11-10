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НовостиОбщество10 ноября 2022 13:42

В поселке Ленинская Искра Котельнического района произошли перебои с водой

Специалисты кировского «Водоканала» обнаружили утечки на сетях
Анастасия Салун
8 и 9 ноября на сетях устранили четыре утечки.

8 и 9 ноября на сетях устранили четыре утечки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 ноября, по сообщению правительство области, сотрудники кировского «Водоканала» обследовали систему водоснабжения в поселке Ленинская Искра.

На днях в населенном пункте из-за дефектов на разводящих сетях водоснабжения произошли перебои с подачей холодного воды. 8 и 9 ноября на сетях устранили четыре утечки. К ночи 9 ноября подача воды возобновилась.

Отметим, что в 2022 году из областного бюджета выделялись средства на замену магистрального водопровода и водопровода от ввода в поселок до Дома культуры. Все работы успешно завершились.

В 2023 году начнется перекладка разводящих сетей водоснабжения в поселке. Средства выделяются из областного бюджета.

Местная администрация готова подвозить воду жителям. Чтобы подать заявку, необходимо позвонить в ЕДДС Котельнического района (83342) 4-34-72.