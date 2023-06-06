25 тысяч человек участвовало в торжествах в Великорецком

В среду паломники отправятся в обратный путь. Фото: kirovreg.ru

Великорецкий крестный ход продолжается. В понедельник, 5 июня, паломники достигли берега реки Великой.

Во вторник, 6 июня, у реки прошла божественная литургия, после которой освящали воду. В этих мероприятиях участвовало более 25 тысяч человек.

Великорецкий крестный ход - один из самых протяженных (маршрут длиной свыше 150 километров) и массовых в России. Паломники вышли из Кирова 3 июня. В среду, 7 июня, они отправятся обратно. Киров встретит крестный ход в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (13.00) и Трифоновом монастыре (16.00).

Фоторепортаж с первых трех дней крестного хода-2023 можно увидеть здесь.