Великорецкий крестный ход 2023 года: фоторепортаж (3 - 5 июня)

Паломники пройдут 150 километров. Фото: Вятская епархия

В Кировской области начался ежегодный Великорецкий крестный ход - одно из главных православных событий России.

«КП - Киров» собрала снимки первых трех дней крестного хода 2023 года.

Некоторые паломники приехали к нам более чем за сутки до начала крестного хода. Фото: Росгвардия Кировской области

Верующие собрались из самых разных регионов России.

Улица Ленина - одна из первых на пути Великорецкого крестного хода. Фото: Росгвардия Кировской области

Некоторые улицы традиционно пришлось перекрыть.

Колонна тянется на несколько сотен метров. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

В крестный ход 2023 года отправились 22 тысячи человек. Через сутки их стало чуть меньше - 18 тысяч. Кроме того, некоторые паломники преодолевают большую часть пути на специально запущенных автобусах.

По пути попадаются самые разные участки. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

Опытные участники крестного хода первым делом берут с собой сапоги или специальную пленку, в которую заматывают ноги. Неудивительно: не везде легко пройти.

Спасатели, медики и правоохранители сопровождают крестный ход на всей протяженности маршрута. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

К 5 июня уже 371 участник Великорецкого крестного хода обратился за медицинской помощью, четверых госпитализировали. Сотрудники МЧС и других ведомств тоже готовы прийти на помощь.

Погода радует, но не всегда. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

Дождевики, зонтики и накидки - один из важных пунктов в процессе сборов в крестный ход. Раздумываете, не присоединиться ли в следующем году? Читайте наши советы паломникам.

Каждый новый день для паломников начинается ранним утром, если не ночью. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

Через лес, поле, раскисшие дороги ежедневно проходят участники крестного хода. Испытание духа!

Великорецкий образ Николая Чудотворца - одна из главных святынь Вятской земли. Фото: Вятская епархия

По преданию, Великорецкая икона была обретена в 1383 году на берегу Великой - притока Вятки. Хотя отец Александр Балыбердин, ссылаясь на исторические источники, называет еще более раннюю дату - 1373 год.

Вечером в понедельник в Великорецком торжественно встретили чтимый образ святителя Николая. Фото: Вятская епархия

5 июня крестный ход достиг села Великорецкого. Здесь паломники проведут сутки.

Одни паломники ночуют в палатках, другие заранее договариваются об аренде жилья в деревнях по маршруту хода. Фото: Вятская епархия

Во вторник, 6 июня, совершат несколько божественных литургий и освятят воду. Следующей ночью крестный ход отправится обратно в Киров.