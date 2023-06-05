5 июня крестный ход дошел до Великорецкого

За день пройдено около 30 километров. Фото: МЧС

В понедельник, 5 июня, паломники оказались в главной точке Великорецкого крестного хода. Снимки с места опубликованы ГУ МЧС России по Кировской области.

За сегодняшний день верующие прошли около 30 километров пути. В полночь в храмах Великорецкого начнутся ранние божественные литургии. В обратный путь паломники отправятся ночью в среду, 7 июня.

Ранее стало известно, что 371 паломник уже обратился за медицинской помощью, 4 человека госпитализированы.

Полное расписание Великорецкого крестного хода-2023 опубликовано здесь.