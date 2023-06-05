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НовостиОбщество5 июня 2023 10:11

371 паломник из Великорецкого крестного хода обратился за медицинской помощью

Четверых пришлось госпитализировать
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Сегодня третий день крестного хода-2023

Сегодня третий день крестного хода-2023

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За два дня Великорецкого крестного хода-2023 за медицинской помощью обратился 371 человек. Данные приводят в правительстве Кировской области.

169 паломников пожаловались на мозоли, 191 была нужна терапия, к 11 людям присосались клещи. Четверых паломников пришлось госпитализировать, однако их жизням ничего не угрожает.

Сегодня третий день крестного хода. Его начали 22 тысячи человек, сейчас путь продолжают 18 тысяч человек. К вечеру паломников ждут уже в Великорецком.

Полный маршрут крестного хода опубликован здесь.