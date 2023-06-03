Великорецкий крестный ход вышел из Кирова

Верующие вернутся в следующий четверг. Фото: kirovreg.ru

В субботу, 3 июня, начался традиционный Великорецкий крестный ход. За несколько дней паломники преодолеют 150 километров пути.

Верующие вышли из Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря. На протяжении всего пути на реку Великую и обратно их будут сопровождать бригады «скорой», спасатели и полицейские. Крестный ход завершится в четверг, 8 июня. К нему уже присоединились верующие из множества регионов России.

Ранее мы делились расписанием крестного хода, советами паломникам и графиком перекрытия улиц в Кирове.