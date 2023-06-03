22 тысячи паломников отправились в Великорецкое

Верующие собрались из разных регионов России. Фото: правительство Кировской области

К Великорецкому крестному ходу присоединились 22 тысячи человек. Такие данные приводят в правительстве Кировской области.

В субботу, 3 июня, паломники вышли из Кирова. Они дойдут до реки Великой и вернутся обратно к четвергу, 8 июня. В крестном ходе участвуют верующие из самых разных регионов России.

К началу шествия присоединились губернатор Соколов с супругой и глава администрации Кирова Симаков.

«КП - Киров» ранее делилась расписанием крестного хода и графиком перекрытия улиц.