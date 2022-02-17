Ледовый городок на Театральной площади полностью разберут к марту

Ледовый городок готовят к разбору. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кирове окончательный снос новогоднего настроения намечен на Масленицу. Как сообщает горадминистрация, демонтаж ледового городка на Театральной площади уже запланирован и вскоре отправится вслед за елкой, которую разобрали еще до 14 февраля.

Центральная часть композиции со световыми конструкциями останется на площади до конца февраля. То же самое относится к катку и ледяным блокам по периметру. Все остальное понемногу начнут разбирать в ближайшее время. К примеру, снежные фигуры и горки планируют убрать до первой декады марта, поскольку близится потепление.

Напомним, зимний городок и каток на Театральной площади появились 27 декабря. Выглядело оформление скромненько - на него выделили всего 9,8 миллиона рублей. «Всего» - это в сравнении с 2020 годом, когда на украшение главной площади города потратили 23 миллиона. После такого общественники предложили разработать единую концепцию, которая не будет меняться каждый год.