В Кирове могут создать единую концепцию новогоднего оформления города

Концепция украшения города к Новому году меняется каждый год. Фото: Алексей Гмызин

В Кирове общественно-культурный совет предложил выбрать единую концепцию новогоднего оформления города. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Предполагается, что новый концепт будет использоваться десятилетиями, а не меняться каждый год. Кроме того, к украшению предложили привлечь кировские предприятия и организации. Как заявил замглавы мэрии Сергей Зотин, задача совета состоит в том, чтобы определить потребности людей и отталкиваться от них при создании концепции новогоднего оформления города.

Напомним, что концепт украшения Кирова к Новому году меняется каждый год и неизменно вызывает кучу вопросов, причем у всех. Так, на оформление и подготовку города к празднику в минувшем году ушло 23 миллиона рублей, причем жители в итоге оценили работу на «троечку». После этого Контрольно-счетная палата заинтересовалась законностью и эффективностью трат на новогоднее украшение Кирова.