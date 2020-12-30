Кировчане оценили новогоднее оформление Театральной площади за 23 миллиона рублей на «троечку». К таким выводам пришли активисты из сообщества «Городские проекты», которые провели опрос жителей областного центра.Целью опроса было выяснить отношение самих кировчан к новогоднему оформлению. Участие в нем приняли более тысячи человек. Так, большинство (28,8% ) оценили новогоднее убранство Театральной площади на три балла. На отлично - 7,4%.Что касается суммы затраченной на организацию - 35% респондентов считают, что на новогоднее украшение Кирова из бюджета можно выделить максимум 10 млн рублей. А вот 25% уверены, что бюджетные деньги не стоит тратить на новогоднее убранство. Для 24% кировчан неважно, какая сумма будет потрачена, если город будет украшен на достойном уровне.- 50,7% считают, что концепцию новогоднего городка можно изменить: вместо объектов из снега и льда нужно устанавливать конструкции из долговечных материалов, что позволит сэкономить бюджетные средства, -поделились итогами активисты из сообщества «Городские проекты».Однако стоит отметить, что выборку нельзя назвать репрезентативной так как практически 40% жителей области не пользуются интернетом.