«Гордормостстрой» украсит Театральную площадь Кирова к Новому году

Каток будет украшен светящимися декорациями «Звездное небо». Фото: zakupki.gov.ru

Оформлением ледового городка на Театральной площади займется АО «ГОРДОРМОСТСТРОЙ». Результаты аукциона стали известны во вторник, 1 декабря. Начальную цену контракта снизили на 116 тысяч рублей. Окончательная стоимость работ составит 23 миллиона 177 тысяч рублей.

Согласно протоколу, опубликованному на сайте Госзакупок, из трех заявившихся было допущено два участника, но цену ниже изначально указанной в тендере предложил только один - АО «ГОРДОРМОСТСТРОЙ».

За эти деньги подрядчик должен будет оформить Театральную площадь в соответствии с техническим заданием. Напомним, что концепция оформление будет посвящено 60-летию со дня первого полета человека в космос, а сама концепция носит название «Загадочная планета». Подробнее здесь.

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