Как украсят Театральную площадь к Новому году - 2021: на космический городок собираются потратить 23 миллиона рублей

Центром ледового городка по традиции станет ель, которую украсят гирляндой. Фото: zakupki.gov.ru

В Кирове на оформление ледового городка на Театральной площади планируют потратить более 23 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте Госзакупок.

Согласно концепции новогоднего оформления, центром ледового городка по традиции станет ель, которую украсят гирляндой. Напротив главного входа в центральный сквер разместят архитектурную композицию «Дед Мороз, Снегурочка и Новый год».

На площади установят горки и архитектурно-декоративные конструкции. Фото: zakupki.gov.ru

На площади также установят горки и архитектурно-декоративные конструкции для лазанья. Особое внимание уделено и оформлению сезонного катка. Он будет украшен светящимися декорациями «Звездное небо», подвешенными на металлических стойках в виде летальных аппаратов.

Каток будет украшен светящимися декорациями «Звездное небо». Фото: zakupki.gov.ru

Оформление центрального сквера не предлагается сильно менять, так как светодиодный вид фонтан хорошо вписывается в новогоднюю тему. Авторы концепции считают, что это позволит значительно сэкономить средства на создание ледового городка.

Особое внимание уделено и оформлению сезонного катка. Фото: zakupki.gov.ru

В целом новое оформление будет посвящено 60-летию со дня первого полета человека в космос, а сама концепция носит название «Загадочная планета».

Строительство ледового городка должно завершиться до 25 декабря. Подрядчика определят через электронный аукцион 26 ноября.

Напомним, прошлогодний ледовый городок обошелся городу в 13,9 миллиона рублей. Тогда безумные траты администрации вызвали недовольство со стороны кировчан. Кроме того, выяснилось, что лед поставлялся из далекой Тюмени, а на подобные мероприятия по оформлению там потратили всего 5 миллионов рублей.

Аналогичная ситуация может произойти и в 2020 году. К примеру, в Тюмени городские власти намерены вновь потратить на ледовый городок 5 миллионов рублей. При этом бюджет города в разы превосходит кировский, а также в отличие от нашего города не имеет дефицита.

А новогодние гуляния будут? Разгул пандемии коронавируса может поставить под вопрос и традиционное празднование. На данный момент в регионе действуют ограничения на массовые мероприятия до 10 декабря, но учитывая эпидемиологическую ситуацию они могут быть продлены и на все новогодние праздники. Возможно власти региона пойдут по сценарию Москвы, в которой ввели ограничения на массовые гулянья, фестивали и базары до 15 января. Может быть и кировчанам придется встречать праздник дома, а ледовый городок будет пустовать у стен правительства.

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