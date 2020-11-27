В администрации обсудили расходы на подготовку Кирова к Новому году

В Кирове на оформление ледового городка на Театральной площади планируют потратить более 23 миллионов рублей. Фото: admkirov.ru

В администрации города обсудили стоимость контракта (23 миллиона рублей - прим. Ред.) на новогоднее оформление Театральной площади. Городские власти пояснили, что в стоимость контратака заложены и затраты на заливку пяти общегородских катков. Кроме того, подрядчик обязан ежедневно отслеживать состояние всех конструкций и регулярно вывозить снег с катков.

- Цена контракта определялась путем сбора ценовых предложений, - сообщили в пресс-службе администрации. - Конкурсные процедуры уже запущены, на участие в торгах заявились три компании. Зимний городок должен быть построен до 25 декабря.

Однако власти отметили, что цена контракта может снизиться, так как победителем признается участник, предложивший минимальную цену. Помимо этого, при заключении контракта еще раз рассмотрят целесообразность размещения некоторых новогодних элементов.

- Средства будут потрачены именно на то, чтобы люди ощутили приближение Нового года, чтобы они смогли получить положительные эмоции, потому что все устали от ситуации с пандемией и текущих проблем, - подчеркнул глава администрации Дмитрий Осипов.

Напомним, что ранее депутаты потребовали пересмотреть траты на создание ледового городка. По словам народных избранников, расходы могут оказаться невостребованными из-за эпидемиологической ситуации в городе.

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