Кировская контрольно-счетная палата заинтересовалась расходованием денег на украшение Театральной площади к Новому году. На сайте ведомства появилось уведомление о начале мероприятия. Так, аудиторы проверят, насколько законно и эффективно власти потратили средства, выделенные на новогоднее оформление Кирова в 2019-2020 годах. Сроки окончания ревизии не указываются.Напомним, в декабре 2020 года на украшение и подготовку города к Новому году ушло ни много ни мало 23 миллиона рублей. За эти деньги необходимо было создать ледовый городок, оформить Театральную площадь и скверы у фонтана, а также обустроить катки. Стоимость контракта обещали снизить, однако выиграть удалось лишь 116 тысяч рублей. Подрядчиком назначили АО «Гордормостстрой». В итоге кировчане оценили проделанную работу на «троечку».