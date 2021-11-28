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Общество28 ноября 2021 11:29

В Кирове потратят 9,8 миллиона рублей на украшение Театральной площади к Новому году

Сейчас власти ищут подрядчика, который займется этим
Анастасия Калашникова
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Подрядчика, который займется оформлением Театральной площади, выберут 7 декабря.

Подрядчика, который займется оформлением Театральной площади, выберут 7 декабря.

Фото: Анна МАМАЕВА

В Кирове определились с контрактом на новогоднее оформление Театральной площади. Сумма выделенных денег не превысила десяти миллионов рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Сейчас на портале размещен электронный аукцион. Желающие принять участие подают заявки на конкурс. Прием продлится до 6 декабря. Сам аукцион по выбору подрядчика состоится на следующий день, 7 декабря. Начальная цена контракта - 9,8 миллиона рублей.

Согласно документации, на Театрально площади расположатся главная ель, две горки, каток, световые и архитектурно-декоративные композиции. С концепцией желающие могут ознакомиться здесь. Подрядчик также будет обязан чистить площадь от снега, а по окончанию новогодних праздников демонтировать все конструкции.

Так будет выглядеть сверху украшенная Театральная площадь. Фото: zakupki.gov.ru

Так будет выглядеть сверху украшенная Театральная площадь. Фото: zakupki.gov.ru