Новогодний городок начали возводить на Театральной площади в Кирове

На Театральной площади установили главную новогоднюю елку Кирова и начали возводить «космический городок». Фото: admkirov.ru

На Театральной площади установили главную новогоднюю елку Кирова. Сейчас там начали строить «космический городок». Как сообщил начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства Павел Луппов, на площади собирают ледяные конструкции и декоративные элементы.

Павел Витальевич напомнил, что по итогам аукциона, прошедшего в начале декабря оформить главную площадь областного центра за 23 миллиона 177 тысяч рублей должен АО «Гордормостстрой». При этом компания частично использует конструкции прошлых лет: световые шары, арки. Правда, часть из них уже покрылась ржавчиной.

- К подрядчику предъявляются строгие требования по установке качественных, безопасных и имеющих должный эстетический вид новогодних элементов, - подчеркнул Павел Лупов. - И подрядчик должен отреставрировать заржавевшие конструкции.

В горадминистрации отметили, что для строительства горок, фотозоны, оформления катков закуплены новые материалы.

Все работы планируют завершить к 25 декабря.

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