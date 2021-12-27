В Кирове завершили украшение Театральной площади к Новому году

На площади установили световые конструкции, две горки для детей, снежные фигуры. Фото: admkirov.ru

В Кирове закончили оформление Театральной площади к Новому году. Как сообщает горадминистрация, зимний городок и каток официально открыты. Приемка состоялась 27 декабря. Осмотр подтвердил, что внешне оформление соответствует утвержденной концепции.

На площади установили две горки для детей младшего школьного возраста, снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, световые конструкции и композиции, а также возвели праздничный городок. С завтрашнего дня рабочие возьмут на содержание каток, залитый на «Театралке». Кроме того, подрядчик выправил праздничную ель, которую на выходных изрядно погнуло и едва не уронило сильным ветром.

Стоит отметить, что в нынешнем году Театральную площадь украсили в разы скромнее, нежели в предыдущие годы. Скорее всего, это связано с урезанным финансированием. Так, в 2021 году на оформление площади к празднику выделили 9,8 миллиона рублей. А в 2020 году - 23 миллиона. Причем после этого КСП заинтересовалась эффективностью и законностью таких трат. В итоге общественники предложили подумать над созданием единой концепции новогоднего оформления, которая не будет меняться каждый год.