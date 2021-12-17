В Кирове на территории бывшего КВАТУ до 2023 года построят школу

Завершить строительство трех новых школ и вторых корпусов к еще трем существующим планируется до 2023 года. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В Кирове собираются построить еще три школы. По плану, их возведут в 2022-2023 годах. Об этом сообщает областное правительство.

Ранее мы уже писали, что в Озерках и Чистых прудах хотят построить по школе. Третьей станет образовательное учреждение на территории бывшего КВАТУ. Помимо этого, у школ №58, 48 и 66 в областном центре появятся вторые корпуса. Все работы планируют завершить к 2023 году. Аукционы по поиску подрядчика уже объявлены.

До 2024 года в регионе планируется возвести всего 13 общеобразовательных учреждений. 12 из них появятся в Кирове, одно - в Нолинске.

В правительстве также дополняют, что аукцион на окончание капремонта в кирово-чепецкой школе №7 завершен.