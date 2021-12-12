В Кирово-Чепецке определили нового подрядчика для завершения капремонта в школе №7

Предыдущая компания бросила работы на объекте. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кирово-Чепецке нашли нового подрядчика для окончания капремонта школы №7. Как сообщает портал Чепецк.РУ, им станет компания «Градстрой». Это единственная организация, которая заявилась на торги.

Известно, что «Градстрой» - кировская компания, входящая в группу фирм «Гражданремстрой», которая и ранее возвела немало объектов в нашем регионе - в том числе и в Чепецке. Портал сообщает, что весной кировские строители конкурировали с «Дагстройсервисом», который в итоге и занялся капремонтом школы. Однако «иногородний подрядчик применил жесткий демпинг цены за пределами выполнимого», потому наша компания не заявилась на повторные торги.

Напомним, «Дагстройсервис» занимался капремонтом школы №7, однако сорвал сроки, и специалисты в какой-то момент просто перестали появляться на объекте. Заканчивать наиболее необходимые к началу года работы пришлось собственными силами. Ранее компания точно так же сорвала реновацию сквера «Река времени» в Кирово-Чепецке. Договор с ними расторгли в одностороннем порядке, а в казну пришла гарантийная компенсация от банка. Недобросовестную организацию же внесли в «черный список».