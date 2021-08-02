Школу №7 в Кирово-Чепцке могут не успеть отремонтировать к 1 сентября

Общеобразовательная школа №7 является одним из самых старых образовательных учреждений Кирово-Чепецка. Фото: chepetsk.ru

Общеобразовательную школу №7 в Кирово-Чепецке могут не успеть отремонтировать к началу учебного года. По оптимистичному сценарию все работы завершаться не раньше октября-ноября текущего года. Об это рассказали в паблике «Чепецк.RU».

На сегодняшний день подрядчиком залита новая стяжка пола, практически полностью возведены сети водоснабжения, заменены окна и начата реконструкция электросетей. Однако не завершены работы по гидроизоляции фундамента и уже на три месяца задерживается начало замены кровли. Говорить об отделке фасада даже не приходится.

Отметим, что на капитальный ремонт учебного заведения выделено 48 млн рублей. Контракт с подрядной организацией «Дагстройсервис» был заключен в начале весны. По проекту от прежнего здания должна остаться только «коробка», все остальное подрядчик должен переделать.

Администрация города никак не комментирует сложившуюся ситуацию, ограничившись предупреждением родителей, что 1 сентября школа может открыться.