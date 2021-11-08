В школе №7Кирово-Чепецка продолжается ремонт

Сейчас в школе заканчивают монтировать систему отопления. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке продолжается ремонт школы №7. С 8 ноября мэрия расторгла контракт с подрядчиком, ООО «Дагстройсервис», которая занималась работами на объекте и внезапно прекратила их. Об этом сообщили в горадминистрации.

На данный момент в школе заканчивают монтаж системы отопления за счет средств городского бюджета. По всему зданию уже установили радиаторы, специалисты провели их обвязку. С системой сейчас не связан только спортзал. В конце недели с теплоснабжающей организацией подпишут допсоглашение об оказании услуг, и тогда тепло придет в здание школы. Кроме того, рабочие заканчивают монтаж кровли. Сейчас осталась лишь установка зонтиков над вентиляционными шахтами.

Смета на оставшиеся работы проходит госэкспертизу. На текущей неделе по ней будет принято решение. Сразу после этого мэрия проведет конкурс на определение нового подрядчика. Контракт с ним планируется заключить в декабре.

Стоит отметить, что ООО «Дагстройсервис» занималась, помимо работ в школе №7, реновацией сквера «Река времени». По этому объекту с подрядчиком также расторгли контракт. Подробнее - здесь.