Мэрия Кирово-Чепецка найдет нового подрядчика для завершения работ в сквере «Река времени»

Достройкой сквера займется другая организация. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

Мэрия Кирово-Чепецка расторгла контракт с подрядчиком, выполнявшим реновацию сквера «Река времени». Оставшиеся работы будет исполнять другая организация. Об этом сообщает местная горадминистрация.

Решение направили подрядчику, ООО «Дагстройсервис», 29 октября. В течение 10 дней договор будет аннулирован. После мэрия вновь объявит аукцион по поиску компании, которая закончит реновацию сквера. На данный момент специалисты подготавливают проектно-сметную документацию на оставшуюся часть работ.

Стоит отметить, что проект «Река времени» выбрали год назад одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию концепции выделили 80 миллионов рублей. В мае текущего года власти отчитались, что работы в сквере идут по графику. Однако, судя по всему, подрядчик сорвал сроки.