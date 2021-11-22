В Кирово-Чепецке компанию, сорвавшую контракты по реновации сквера и ремонту школы №7, внесли в черный список

Компания сначала бросила ремонт школы, а после - работы по благоустройству сквера. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

Компанию «Дагстройсервис», сорвавшую два договора с мэрией Кирово-Чепецка, внесли в список недобросовестных подрядчиков. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, в УФАС от ведомства направили заявления о ненадлежащем исполнении контрактов по ремонту здания школы №7 и благоустройству сквера «Река времени» на улице Первомайской. Ведомство рассмотрело их и приняло решение: внести «Дагстройсервис» в «черный список» подрядчиков. Теперь компания в течение двух лет не сможет участвовать в торгах, проводимых органами власти и бюджетными учреждениями. Решение вступило в силу 19 ноября.

Напомним, что ранее в бюджет Кирово-Чепецка поступили 18 миллионов рублей в качестве банковской гарантии за сорванный контракт по реновации сквера «Река времени». Договор с компанией расторгли в конце октября, заканчивать благоустройство будет другой подрядчик. Что до школы №7, то в ней собственными силами доделывают необходимые работы. После контракт заключат с другой компанией, которая довершит капремонт.