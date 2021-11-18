Кирово-Чепецк получил 18 миллионов рублей за сорванный контракт по реновации сквера «Река времени»

Заканчивать работы в сквере будет другая подрядная организация. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

Кирово-Чепецк получил компенсацию за сорванный контракт по реновации сквера «Река времени». Об этом сообщает горадминистрация.

Бюджет города пополнился на 18,2 миллиона рублей. Дело в том, что банк давал определенную гарантию в целях обеспечения обязательств подрядчика. Сейчас же, когда подрядчик сорвал контракт, в городскую казну вернулись «гарантийные» деньги. Стоит отметить, что общая сумма на реновацию сквера составляла 93,4 миллиона рублей, и за уже выполненные работы подрядчик получил 33 миллиона. Оставшаяся сумма перешла на 2022 год.

Напомним, подрядчиком проекта была компания «Дагстройсервис». «Реку времени» выбрали год назад на конкурсе проектов благоустройства. Работы шли по графику, однако в какой-то момент они вовсе прекратились на объекте. Мэрия Кирово-Чепецка разорвала контракт с компанией. Сейчас готовится проектно-сметная документация на оставшуюся часть работ, после чего для их выполнения найдут нового подрядчика.