Александр Чурин раскрыл планы правительства на дорожное строительство в Кировской области

Прорабатывается вопрос о строительстве кольцевой дороги вокруг областного центра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 15 июля, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. На нем председатель правительства Александр Чурин анонсировал строительство ряда важных дорожных объектов в регионе:

- В 2022 году начнется реконструкция участка дороги Вазюк - Опарино;

- В 2022 году планируют начать строительство четырехполосного перехода над Нововятским железнодорожным переездом;

- С 2022 года начнется строительство моста через реку Чепца у Кирово-Чепецка, стоимость объекта - 3 млрд рублей;

- Прорабатывается вопрос о строительстве кольцевой дороги вокруг областного центра. Кроме того, планируется продлить улицу Калинина и возвести мост над железной дорогой Киров-Котлас.

Напомним, что за пять лет областной дорожный фонд удалось увеличить вдвое. В 2020 году он впервые приблизился к 9 млрд рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в ближайшие годы в Кирове начнется строительство нового микрорайона вблизи поселка Ганино. Читать