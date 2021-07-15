Игорь Васильев: «У всех у нас одна общая задача - благополучие жителей Кировской области»

15 июля губернатор Кировской области Игорь Васильев выступил на заключительном пленарном заседании областного Законодательного Собрания. Фото: kirovreg.ru

В четверг, 15 июля, состоялось последнее пленарное заседание депутатов шестого созыва. На нем губернатор Кировской области Игорь Васильев и председатель правительства Александр Чурин представили отчет о работе органов исполнительной власти за пять лет.

Перед началом выступления глава региона поблагодарил депутатов за активную и совместную работу, отметив вклад каждого в оперативность принятия решений и поддержке важных для региона направлений: «Мы все эти пять лет шагали нога в ногу. У всех у нас одна общая задача - благополучие жителей Кировской области, и мне кажется, мы с вами ее успешно решаем».

По словам губернатора, за пять лет правительству удалось значительно преобразовать экономку региона и создать необходимый запас прочности для продолжительного роста приоритетных направлений.

- Это позволяет уверенно двигаться вперед и шаг за шагом строить будущее нашего региона, - отметил Игорь Васильев.

Преобразования, озвученные руководителями региона в ходе доклада, коснулись всех ключевых сфер:

- Достигнуты рекордные темпы по строительству школ и детских садов. За три года в регионе удалось возвести 24 дошкольных учреждения, а также три современных школы. Кроме того, открыты 42 центра образования «Точка роста» и четыре технопарка «Кванториум».

- Областной дорожный фонд удалось увеличить в два раза, а количество отремонтированных дорог - в 1,5 раза. С 2016 по 2020 год в нормативное состоянии приведено 1180 км.

- Полностью модернизирована материальна техническая база медицинских учреждений. За пять лет возведено 32 фельдшерско-акушерских пункта. Открыта централизованная клиннико-диогностическая лаборатория. Закуплено 1818 единиц медицинского оборудования.

- За последние годы значительные изменения произошли и в сфере культуры. Удалось отремонтировать 69 районных домов культуры, открыто 15 кинозалов с современным оборудованием, построено семь модульных библиотек.

- В области привели в порядок свыше тысячи дворов, парков и скверов. Построено более 80 новых спортивных и детских площадок. В 2020 году работы прошли в 32 муниципальных образованиях.

- За пять лет удалось из аварийного жилья переселить свыше 7 тысяч человек. В 2021 году планируется построить семь многоквартирных домов.

- Показатели доходов бюджета ежегодно увеличиваются: с 43 млрд рублей в 2016 году почти до 70 млрд рублей в 2020 году. Кроме того, объем государственного долга удалось снизить почти на 2 млрд рублей, а уровень долговой нагрузки - более чем на 22%.

- Региону удалось достичь существенного увеличения темпов роста инвестиций в основной капитал, за пять лет вложено более 300 млрд рублей.

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Разумеется, обозначенные руководителями региона успехи представляют из себе не конченый результат, а только задел на будущие. Ведь созданный сегодня экономический каркас стал надежной опорой для развития Кировской области.

- Только вместе мы можем сделать так, чтобы жизнь в Кировской области стала более комфортной, и каждый кировчанин гордился бы своей малой родиной, - резюмировал председатель правительства Александр Чурин. - Еще раз хочу поблагодарить депутатский корпус за взаимодействие и активную совместную работу на благо жителей области на протяжении всего созыва.